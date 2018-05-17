İşte Riekerink’in yeni adresi – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    İşte Riekerink’in yeni adresi

    İşte Riekerink’in yeni adresi

    Geçtiğimiz sezon 'ı çalıştıran 'in yeni adresi belli oldu.

    Geçtiğimiz sezon 'ı çalıştıran 'in yeni adresi belli oldu. ekibi Heerenveen ile anlaşan 55 yaşındaki teknik direktörün önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor. Hollandalı teknik adam, sarı-kırmızılıların başında birer ve zaferi yaşamıştı.
    1. 17.5.2018
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