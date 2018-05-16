G.Saray'ın 2018 transfer planı belli oldu: 1 sat 3 al

UEFA'nın men cezası vermediği Galatasaray'da 26 Mayıs'ta seçilecek yeni başkan ve yönetimi, FFP Komitesi ile bütçe kısıtlaması anlaşması imzalayacak. Rodrigues'i Premier Lig ekiplerinden birine 15 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satmayı planlayan Aslan, bu parayı Ahmed Musa-Yuto Nagatomo-Trezeguet üçlüsüne harcayacak

