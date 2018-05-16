G.Saray'ın 2018 transfer planı belli oldu: 1 sat 3 al
UEFA'nın men cezası vermediği Galatasaray'da 26 Mayıs'ta seçilecek yeni başkan ve yönetimi, FFP Komitesi ile bütçe kısıtlaması anlaşması imzalayacak. Rodrigues'i Premier Lig ekiplerinden birine 15 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satmayı planlayan Aslan, bu parayı Ahmed Musa-Yuto Nagatomo-Trezeguet üçlüsüne harcayacak
- 16.5.2018 01:27
- Güncelleme: 16.5.2018 06:42
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Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
Toplam 3
Yorum
FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
Toplam 2
Yorum
murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Sosa’ya Orman vetosu
Toplam 2
Yorum
Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
G.Saray'ın 2018 transfer planı belli oldu: 1 sat 3 al haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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