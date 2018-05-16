G.Saray'ın 2018 transfer planı belli oldu: 1 sat 3 al – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    G.Saray'ın 2018 transfer planı belli oldu: 1 sat 3 al

    G.Saray'ın 2018 transfer planı belli oldu: 1 sat 3 al

    UEFA'nın men cezası vermediği Galatasaray'da 26 Mayıs'ta seçilecek yeni başkan ve yönetimi, FFP Komitesi ile bütçe kısıtlaması anlaşması imzalayacak. Rodrigues'i Premier Lig ekiplerinden birine 15 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satmayı planlayan Aslan, bu parayı Ahmed Musa-Yuto Nagatomo-Trezeguet üçlüsüne harcayacak

    1. 16.5.2018 01:27
    2. Güncelleme: 16.5.2018 06:42
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