Galatasaray'da kadro sil baştan! Fatih Terim neşteri vuruyor... – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Galatasaray'da kadro sil baştan! Fatih Terim neşteri vuruyor...

    Galatasaray'da kadro sil baştan! Fatih Terim neşteri vuruyor...

    Cumartesi günü yani 19.05.2018 tarihinde Göztepe deplasmanında şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'da heyecanlı geçen bir sezonun sonuna gelindi. Takımın başında kaldığı kısa sürede eksikleri tespit eden Fatih Terim, yeni sezona bomba gibi girmek istiyor. İmparator, hangi futbolcularla yolların ayrılacağına karar verdi, toplam 12 isim gönderilecek...

    İşte o futbolcular:

    1. 15.5.2018 03:26
    2. Güncelleme: 15.5.2018 06:40
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