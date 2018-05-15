Galatasaray'da kadro sil baştan! Fatih Terim neşteri vuruyor...
Cumartesi günü yani 19.05.2018 tarihinde Göztepe deplasmanında şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'da heyecanlı geçen bir sezonun sonuna gelindi. Takımın başında kaldığı kısa sürede eksikleri tespit eden Fatih Terim, yeni sezona bomba gibi girmek istiyor. İmparator, hangi futbolcularla yolların ayrılacağına karar verdi, toplam 12 isim gönderilecek...
İşte o futbolcular:
- 15.5.2018 03:26
- Güncelleme: 15.5.2018 06:40
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
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