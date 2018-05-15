Dev kulüp Serdar Aziz'in peşinde! – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Dev kulüp 'in peşinde!

    Dev kulüp Serdar Aziz'in peşinde!

    Galatasaray'da hiç kimsenin beklemediği bir transfer teklifi ile karşı karşıya kaldı.

    1. 15.5.2018
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