Şampiyonluk maçına 284 taraftar – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    Şampiyonluk maçına 284 taraftar

    Şampiyonluk maçına 284 taraftar

    maçının oynanacağı Bornova Stadı’nın kapasitesi 5 bin 683... Eğer ek kontenjan açılmazsa, şampiyonluk maçını 284 Galatasaraylı izleyebilecek

    Cimbom'da artık tüm gözler Göztepe maçına çevrilmiş durumda... Fakat Sarı-Kırmızılı taraftarları şampiyonluk sınavı öncesi büyük bir şok bekliyor. Maçın oynanacağı Bornova Stadı'nın kapasitesi sadece 5 bin 683.

    Talimatlar gereği konuk takıma kapasitenin yüzde 5'i kadar bilet ayrıldığı için bu tarihi karşılaşmayı sadece 284 Galatasaray taraftarı izleyebilecek. Yönetimin bu nedenle Göztepe'den ek kontenjan talep edeceği öğrenildi. Fakat İzmir kulübünün buna sıcak bakmayacağı ifade ediliyor.
    1. 14.5.2018
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