Şampiyonluk maçına 284 taraftar
Göztepe maçının oynanacağı Bornova Stadı’nın kapasitesi 5 bin 683... Eğer ek kontenjan açılmazsa, şampiyonluk maçını 284 Galatasaraylı izleyebilecek
Talimatlar gereği konuk takıma kapasitenin yüzde 5'i kadar bilet ayrıldığı için bu tarihi karşılaşmayı sadece 284 Galatasaray taraftarı izleyebilecek. Yönetimin bu nedenle Göztepe'den ek kontenjan talep edeceği öğrenildi. Fakat İzmir kulübünün buna sıcak bakmayacağı ifade ediliyor.
- 14.5.2018
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Şampiyonluk maçına 284 taraftar
Toplam 20
Yorum
öğretici göztepe bu maçı atatürk stadına alırsa bilet satışından en az 5 milyon kazanır ! ayrıca son hafta 9 ihtimalin 7 belki de 8 inde GS şampiyon
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Taraftarın istediği oluyor
Toplam 17
Yorum
Vagif Ya Allah askina bu aykutun bileceyi bi sey yok sona 2 hafta kala kime kime karabuke karsi oynatacag yenilmese iyidir
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Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Yeniden öze döneceğiz"
Toplam 8
Yorum
ersoy ergül sayın başkan öze döneceğiz derken herkesi a takıma almamalı iş yapacaklar alınmalı sahada kaliteli yerli ve yabancılarla harmanlanmalı
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