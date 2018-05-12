Galatasaray, şampiyon gibi karşılandı – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    , şampiyon gibi karşılandı

    Galatasaray, şampiyon gibi karşılandı

    , galibiyetinden sonra tesislerde şampiyon gibi karşılandı.

    'in 33. haftasında , evinde karşılaştığı Evkur 'u 2-0 mağlup etti. Bu durumda Aslan, puanını 72'ye yükseltti ve zirvedeki yerini kordu. Sarı-kırmızılı kafile, 'nde şampiyon gibi karşılandı. Taraftarlar, tezahüratlar ve meşalelerle takımına destekte bulunurken, davul ve zurna eşliğinde doyasıya eğlendiler.


    1. 12.5.2018 23:37
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