Galatasaray - Yeni Malatya maçının hakemi belli oldu! – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Galatasaray - Yeni maçının hakemi belli oldu!

    Galatasaray - Yeni Malatya maçının hakemi belli oldu!

    , Galatasaray- Yeni maçına 'ı atadı.

    , Galatasaray- Yeni maçına 'ı atadı. Cimbom, tecrübeli hakemin yönettiği 42 maçta 22 galibiyet, 13 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı. Yıldırım'ın görev aldığı son 7 resmi maçta 2 kez kazanabilen Aslan iç sahada Yıldırım ile 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

    1. 11.5.2018
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