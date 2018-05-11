Galatasaray - Yeni Malatya maçının hakemi belli oldu!

Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray- Yeni Malatya maçına Bülent Yıldırım'ı atadı. Cimbom, tecrübeli hakemin yönettiği 42 maçta 22 galibiyet, 13 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı. Yıldırım'ın görev aldığı son 7 resmi maçta 2 kez kazanabilen Aslan iç sahada Yıldırım ile 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.