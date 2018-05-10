Ryan Donk kendisini aştı – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    kendisini aştı

    Ryan Donk kendisini aştı
    öncesi kadroya dahi giremeyen , futbolseverleri şaşırtmaya devam ediyor. Çıktığı her maçta üzerine koyan Donk, mücadelesiyle başlayan 4 maçlık galibiyet serisinde ile orta ikilide yer aldı ve gösterdiği performansla teknik heyet ve taraftarı etkilemeyi başardı. Donk, maçında da ilk 11'deki yerini garantiledi.
    1. 10.5.2018
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