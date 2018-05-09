Yasin Öztekin Göztepe yolcusu
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Göz-Göz oluyor

    Yasin Öztekin Göz-Göz oluyor

    'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 'in yeni adresi belli oldu. Bu sezon sarı kırmızılı forma altında beklenen performansı sergileyemeyen ve gönderilmesine karar verilen Yasin Öztekin'in menajeri kulüp aramaya başladı.

    Sezon sonunda 'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yasin Öztekin, Göztepe yolcusu... Yıldız futbolcunun menajerinin kulübüyle masaya oturduğu gelen bilgiler arasında.
    1. 9.5.2018 07:52
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