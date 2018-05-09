Yasin Öztekin Göz-Göz oluyor
Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Yasin Öztekin'in yeni adresi belli oldu. Bu sezon sarı kırmızılı forma altında beklenen performansı sergileyemeyen ve gönderilmesine karar verilen Yasin Öztekin'in menajeri kulüp aramaya başladı.
- 9.5.2018 07:52
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Vagner Love’la yollar ayrılabilir
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baba tabi tabi
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FENASİ SÖĞÜT FUTBOLCU İKEN EFSANE İDİ,HATIRLAMIYORUM AMA ,ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM DAN RESMEN KOVULDU,TRABZON SPOR HAYATININ HATASINI YAPAR,GÖREVİNE SON VERİLD
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