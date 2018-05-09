Galatasaray'da hedef Ahmed Musa
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Ahmet Musa'yı kiralıyor!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> Ahmet Musa'yı kiralıyor!

    Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray gelecek sezonun kadro planlamasına start verdi.

    1. 9.5.2018 07:22
    2. Güncelleme: 9.5.2018 07:41
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