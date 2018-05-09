İki Polonyalı yetenek Galatasaray’a – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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HEPSİ
    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    İki Polonyalı yetenek ’a

    İki Polonyalı yetenek Galatasaray’a

    , ’dan 18 yaşındaki ve 23’lük ’yi izliyor.

    rotayı 'ya kırdı... Polonya basınının iddiasına göre; Aslan, Bialystok'ta forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu ile 'da oynayan 18 yaşındaki orta saha 'yi istiyor. Çıkan haberde, Polonyalı futbolcuların birkaç yıl önce Türk takımları tarafından sıkça tercih edildiği, bunun da oyuncular için büyük bir fırsat olduğu ifade edildi.


    (Szymanski)*


    (Frankowski)*
    1. 9.5.2018
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