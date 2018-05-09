Umut Bozok: "Galatasaray’ı isterim" – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mayıs 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    : "’ı isterim"

    Umut Bozok: "Galatasaray’ı isterim"

    2. Ligi’nde gol kralı olan , “’de sadece G.Saray’da oynarım” dedi.

    Ligue 2 takımlarından Nimes, Fransa Ligi'ne yükselmeyi garantilemişti. Nimes'te forma giyen gurbetçi futbolcu Umut Bozok, Canal +'a açıklamalarda bulundu. Ligde çıktığı 34 maçta 24 kez ağları sarsarak gol kralı olan 21 yaşındaki santrfor, "Bugün için Ligi'nin benim adıma doğru yer olduğunu düşünmüyorum. Bir gün yolum düşecek olursa eğer oynayacağım takımın taraftarı olduğum Galatasaray olacaktır. Kulübümle 2 yıllık sözleşmem bulunuyor. Şu anda burada mutluyum" diye konuştu.
    1. 9.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Umut Bozok: "Galatasaray’ı isterim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN