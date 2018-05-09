Rodrigues'e son talip Lazio! – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'e son talip !

    <a href="/index/rodrigues?id=80b16b17-0671-4e47-a44c-dfedc797786f" class="" rel="tag">Rodrigues</a>'e son talip <a href="/index/lazio?id=80fcbd2d-8f7b-48ad-ae94-50b14161667d" class="" rel="tag">Lazio</a>!

    Transfer döneminin yaklaşmasınla Galatasaray'ın yıldızı Garry Rodrigues'in de talipleri artıryor...

    1. 9.5.2018 08:30
    2. Güncelleme: 9.5.2018 08:37
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