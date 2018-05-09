Transfer döneminin yaklaşmasınla Galatasaray'ın yıldızı Garry Rodrigues'in de talipleri artıryor...
- 9.5.2018 08:30
- Güncelleme: 9.5.2018 08:37
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Rodrigues'e son talip Lazio!
Toplam 2
Yorum
kaya Ne 15i en az 25 miyon euro isteyin alan olmazsa bir yıl daha kalsın şampiyonlar liginde başarılı olursa zaten 30 eder.
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THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun yükselen yıldızı Real Madrid'li Luka Doncic oldu
Toplam 1
Yorum
Enda İstatistikleri göz kamaştırıcı ama hala pişmesi lazım.
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Fernando Muslera, Boca’ya mı?
Toplam 1
Yorum
hagi10 15 milyon alalım
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