Mehmet Sepil'den Galatasaray açıklaması – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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HEPSİ
    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'den açıklaması

    Mehmet Sepil'den Galatasaray açıklaması

    Başkanı , ile son haftada oynayacakları maça ilişkin konuştu.

    Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyonluk adaylarından 'ı konuk edecek 'de Başkan , ortaya atılan stat dedikodularına son noktayı koydu. Karşılaşmanın kesinlikle Bornova Stadı'nda oynanacağını ifade eden Sepil, "Birileri ortaya çıkıyor, maç Atatürk Stadı'nda oynanabilir deyip fitili yakıyor. Bu konunun tartışılmaya açılması bile trajikomik. Kulüp olarak pozisyonumuz çok net. Sezon başında karşılaşmalarımızı Atatürk Stadı'nda oynamayacağımızı zaten söyledik. Yeni stadımızın inşaatı bitene kadar maçlarımızı Bornova Stadı'nda oynayacağımızı herkese belirttik. Gelecek sezon da böyle olacak" dedi.

    "DİĞER KULÜPLERE NASIL DAVRANDIYSAK GALATASARAY'A AYNI ŞEKİLDE DAVRANACAĞIZ"
    Galatasaray'ı da son hafta Bornova'da konuk edeceklerini ifade eden Mehmet Sepil, "İlk haftalarda seyircisiz oynadığımız Fenerbahçe ve Trabzonspor müsabakaları da Bornova Stadı'ndaydı. Bu iki kulübe ekstra bilet verdik mi? Bu Galatasaray için de geçerli olacak. Kimse değişik bir muamele görmeyecek. Bizim için her takım eşit, herkes misafirimiz. Diğer kulüplere nasıl davrandıysak Galatasaray'a aynı şekilde davranacağız. Zaten Galatasaray'ın maçı Atatürk Stadı'nda oynama talebi bile olmadı. İstanbul'dan birileri bir şeyler söylüyor. Camiada kaygılar oluşuyor. Bizim Göztepe olarak bunlara izin vermememiz gerekir. Sanki kulüple taraftar ayrı düşünüyormuş gibi hava yaratılıyor. Ben de mecburen bu konular hakkında cevap veriyorum. Tekrar ediyorum, Galatasaray ile Bornova Stadı'nda karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.

    1. 9.5.2018 09:50
    2. Güncelleme: 9.5.2018 10:04
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