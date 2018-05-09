Mehmet Sepil'den Galatasaray açıklaması
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Galatasaray ile son haftada oynayacakları maça ilişkin konuştu.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyonluk adaylarından Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, ortaya atılan stat dedikodularına son noktayı koydu. Karşılaşmanın kesinlikle Bornova Stadı'nda oynanacağını ifade eden Sepil, "Birileri ortaya çıkıyor, maç Atatürk Stadı'nda oynanabilir deyip fitili yakıyor. Bu konunun tartışılmaya açılması bile trajikomik. Kulüp olarak pozisyonumuz çok net. Sezon başında karşılaşmalarımızı Atatürk Stadı'nda oynamayacağımızı zaten söyledik. Yeni stadımızın inşaatı bitene kadar maçlarımızı Bornova Stadı'nda oynayacağımızı herkese belirttik. Gelecek sezon da böyle olacak" dedi.
"DİĞER KULÜPLERE NASIL DAVRANDIYSAK GALATASARAY'A AYNI ŞEKİLDE DAVRANACAĞIZ"
Galatasaray'ı da son hafta Bornova'da konuk edeceklerini ifade eden Mehmet Sepil, "İlk haftalarda seyircisiz oynadığımız Fenerbahçe ve Trabzonspor müsabakaları da Bornova Stadı'ndaydı. Bu iki kulübe ekstra bilet verdik mi? Bu Galatasaray için de geçerli olacak. Kimse değişik bir muamele görmeyecek. Bizim için her takım eşit, herkes misafirimiz. Diğer kulüplere nasıl davrandıysak Galatasaray'a aynı şekilde davranacağız. Zaten Galatasaray'ın maçı Atatürk Stadı'nda oynama talebi bile olmadı. İstanbul'dan birileri bir şeyler söylüyor. Camiada kaygılar oluşuyor. Bizim Göztepe olarak bunlara izin vermememiz gerekir. Sanki kulüple taraftar ayrı düşünüyormuş gibi hava yaratılıyor. Ben de mecburen bu konular hakkında cevap veriyorum. Tekrar ediyorum, Galatasaray ile Bornova Stadı'nda karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.
- 9.5.2018 09:50
- Güncelleme: 9.5.2018 10:04
-
Rodrigues'e son talip Lazio!
Toplam 2
Yorum
kaya Ne 15i en az 25 miyon euro isteyin alan olmazsa bir yıl daha kalsın şampiyonlar liginde başarılı olursa zaten 30 eder.
-
THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun yükselen yıldızı Real Madrid'li Luka Doncic oldu
Toplam 1
Yorum
Enda İstatistikleri göz kamaştırıcı ama hala pişmesi lazım.
-
Fernando Muslera, Boca’ya mı?
Toplam 1
Yorum
hagi10 15 milyon alalım
Mehmet Sepil'den Galatasaray açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.