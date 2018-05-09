Göztepe'de Demba Ba ya şok – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'de ya şok

    Göztepe'de Demba Ba ya şok

    'de taraftarların tepki gösterdiği yıldız futbolcu 'nın ismi kulübün yeni çıkardığı üründe yer almadı.

    Göztepe'de Demba Ba krizi sürüyor. Yıldız futbolcunun Beşiktaş maçı sonunda siyah beyazlı taraftarları selamlamasına tepki gösteren Göztepeli taraftarlar, oyuncuya daha sonra Bornova Stadı'nda oynanan Karabük maçında "Burası Beşiktaş değil" diye tezahürat yaparak bu tepkiyi sürdürmüştü.

    'nin Yeni Malatyaspor ile oynadığı maça da yedek başlayan Demba Ba bir şok daha yaşadı. Kulüp mağazaları için üretilen "Burası İzmir" yazılı tişörtte 'ya yer verilmedi.

    Önünde "Burası İzmir" yazan tişörtün arkasında Beto, Selçuk, Castro, Sabri, Ghilas, Halil, Yavuz, Rotman, Reis, Traore isimleri bulunuyor.

    Fotomac.com.tr

    1. 9.5.2018 15:49
    2. Güncelleme: 9.5.2018 15:50
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