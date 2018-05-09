Göztepe'de Demba Ba ya şok

Göztepe'de Demba Ba krizi sürüyor. Yıldız futbolcunun Beşiktaş maçı sonunda siyah beyazlı taraftarları selamlamasına tepki gösteren Göztepeli taraftarlar, oyuncuya daha sonra Bornova Stadı'nda oynanan Karabük maçında "Burası Beşiktaş değil" diye tezahürat yaparak bu tepkiyi sürdürmüştü.

Göztepe'nin Yeni Malatyaspor ile oynadığı maça da yedek başlayan Demba Ba bir şok daha yaşadı. Kulüp mağazaları için üretilen "Burası İzmir" yazılı tişörtte Demba Ba'ya yer verilmedi.





Önünde "Burası İzmir" yazan tişörtün arkasında Beto, Selçuk, Castro, Sabri, Ghilas, Halil, Yavuz, Rotman, Reis, Traore isimleri bulunuyor.

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