Göztepe'de taraftarların tepki gösterdiği yıldız futbolcu Demba Ba'nın ismi kulübün yeni çıkardığı üründe yer almadı.
Göztepe'de Demba Ba krizi sürüyor. Yıldız futbolcunun Beşiktaş maçı sonunda siyah beyazlı taraftarları selamlamasına tepki gösteren Göztepeli taraftarlar, oyuncuya daha sonra Bornova Stadı'nda oynanan Karabük maçında "Burası Beşiktaş değil" diye tezahürat yaparak bu tepkiyi sürdürmüştü.
Göztepe'nin Yeni Malatyaspor ile oynadığı maça da yedek başlayan Demba Ba bir şok daha yaşadı. Kulüp mağazaları için üretilen "Burası İzmir" yazılı tişörtte Demba Ba'ya yer verilmedi.
Önünde "Burası İzmir" yazan tişörtün arkasında Beto, Selçuk, Castro, Sabri, Ghilas, Halil, Yavuz, Rotman, Reis, Traore isimleri bulunuyor.
Fotomac.com.tr
- 9.5.2018 15:49
- Güncelleme: 9.5.2018 15:50
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Adım adım Galatasaray'a
Toplam 2
Yorum
MEHMET UŞAK GALATASARAY A KOŞAN TEKNİĞİ YÜKSEK TOPÇULAR GEREKLİ ARTIK FUTBOL ÖYLE OYNANIYOR.
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi hesapları yapıyor
Toplam 1
Yorum
hamza hamza Başkanım BJK hisseleri aldık,battık sesimizi duyun artık
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Adım adım Galatasaray'a
Toplam 2
Yorum
Acaba Değermi? Tolga ve Sunandan iyi değil. Bizdekiler daha az mac yaptı daha çok faydalı oldu.
Göztepe'de Demba Ba ya şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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