Göztepe - Galatasaray maçı hangi statta oynanacak?
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, ligin son haftasındaki Galatasaray maçının nerede oynanacağı tartışmalarına noktayı koydu.
BİR TALEP GELMEDİ
Galatasaray Kulübü'nden Atatürk Stadı'nda oynanması için bir talep olmadığını da belirten Göztepe Başkanı Sepil, "Bu konunun tartışılmaya açılması bile trajikomik. Bizim için her takım eşit, herkes misafirimiz. Diğer kulüplere nasıl davrandıysak Galatasaray'a aynı şekilde davranacağız" diye konuştu. Bornova Stadı'nın 5683 kişilik kapasitesi bulunuyor.
- 10.5.2018
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