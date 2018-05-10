Göztepe - Galatasaray maçı hangi statta oynanacak? – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    - maçı hangi statta oynanacak?

    Göztepe - Galatasaray maçı hangi statta oynanacak?

    Başkanı , ligin son haftasındaki maçının nerede oynanacağı tartışmalarına noktayı koydu.

    Başkanı , ligin son haftasındaki maçının nerede oynanacağı tartışmalarına noktayı koydu. Sepil, karşılaşmanın diğer maçlar gibi Bornova Stadı'nda oynanacağını ifade ederek, misafir takım kontenjanı haricinde Galatasaray'a ekstra yer tahsisi de yapılmayacağını açıkladı. Maçın Atatürk Stadı'nda oynanmasının söz konusu olmadığını belirten Başkan, "Yeni stadımızın inşaatı bitene kadar maçlarımızı Bornova Stadı'nda oynayacağımızı herkese belirttik. Gelecek sezon da böyle olacak" dedi.

    BİR TALEP GELMEDİ
    Galatasaray Kulübü'nden Atatürk Stadı'nda oynanması için bir talep olmadığını da belirten Göztepe Başkanı Sepil, "Bu konunun tartışılmaya açılması bile trajikomik. Bizim için her takım eşit, herkes misafirimiz. Diğer kulüplere nasıl davrandıysak Galatasaray'a aynı şekilde davranacağız" diye konuştu. Bornova Stadı'nın 5683 kişilik kapasitesi bulunuyor.
    1. 10.5.2018
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