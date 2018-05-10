G.Saray'da 26 Mayıs'taki seçim öncesi başkan adayları Divan Kurulu'nda ilk kez görüşlerini açıkladı. Konuşma sırası adaletli olması için kura ile belirlendi. Adaylar 1'den 4'e kadar sayıların olduğu zarfları çekti. Sırayla Ozan Korkut, Dursun Özbek, Ali Fatinoğlu ve Mustafa Cengiz konuştu. Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Cengiz'in 4. sırayı çekmesi üzerine "İstediğiniz oldu başkan" dedi. Cengiz "Bize her yol Galatasaray" cevabı verdi.

