Galatasaray'da başkan adayları konuştu!
G.Saray'da 26 Mayıs'taki seçim öncesi başkan adayları Divan Kurulu'nda ilk kez görüşlerini açıkladı. Konuşma sırası adaletli olması için kura ile belirlendi. Adaylar 1'den 4'e kadar sayıların olduğu zarfları çekti. Sırayla Ozan Korkut, Dursun Özbek, Ali Fatinoğlu ve Mustafa Cengiz konuştu. Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Cengiz'in 4. sırayı çekmesi üzerine "İstediğiniz oldu başkan" dedi. Cengiz "Bize her yol Galatasaray" cevabı verdi.
- 10.5.2018
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Rodrigues'e son talip Lazio!
Toplam 6
Yorum
GS LI ŞAKAMI BU YA NE 15 RODRİGES AYARINDAKİ OYUNCULAR EN AZ 30 MLYN EURODUR
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Sofiane Feghouli'nin yerine Yasin Öztekin
Toplam 1
Yorum
nevzat mariano oynayacaksa lines arkada mariano onde süper olur bence
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Avrupa'ya damga vurdular
Toplam 1
Yorum
hakan fatih tekke nerde? süper kupa finalinde maçın adamı seçildi. Adam gol kralı oldu
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