Galatasaray'da 8 yıldız şampiyonluğa hasret
Galatasaray'ın sezonu zirvede tamamlaması halinde birçok oyuncusu ilk kez lig şampiyonluğu sevinci yaşayacak.
KUPA CANAVARI FERNANDO
-Galatasaray'da Fernando (Porto/4) en çok şampiyonluk yaşayan isim.
-Belhanda, Montpellier ve Dinamo Kiev'den sonra 3'üncü farklı takım ve ülkede şampiyonluk yaşayacak.
-Maicon (Porto ile 3), Latovlevici (Steaua 3) şampiyonluklara alışık isimler. Linnes (Molde 2) dışında, Denayer (Celtic), Eren (Basel), Mariano'nun (Fluminense) da şampiyonlukları var.
-Muslera (3), Selçuk İnan (3) Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş ise Galatasaray'da şampiyonluk görmüş isimler.
- 10.5.2018
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Rodrigues'e son talip Lazio!
Toplam 6
Yorum
GS LI ŞAKAMI BU YA NE 15 RODRİGES AYARINDAKİ OYUNCULAR EN AZ 30 MLYN EURODUR
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Sofiane Feghouli'nin yerine Yasin Öztekin
Toplam 1
Yorum
nevzat mariano oynayacaksa lines arkada mariano onde süper olur bence
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Avrupa'ya damga vurdular
Toplam 1
Yorum
hakan fatih tekke nerde? süper kupa finalinde maçın adamı seçildi. Adam gol kralı oldu
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