Galatasaray'da 8 yıldız şampiyonluğa hasret – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    'da 8 yıldız şampiyonluğa hasret

    Galatasaray'da 8 yıldız şampiyonluğa hasret

    'ın sezonu zirvede tamamlaması halinde birçok oyuncusu ilk kez lig şampiyonluğu sevinci yaşayacak.

    'la 'da Kupa ve şampiyonluğu olmasına rağmen lig şampiyonluğu tadamayan ile birlikte , Nagatomo, , , Tolga, Rodrigues ve Feghouli de ilk kez şampiyonluğa ulaşmış olacak.

    KUPA CANAVARI FERNANDO
    -'da Fernando (Porto/4) en çok yaşayan isim.
    -Belhanda, Montpellier ve Dinamo Kiev'den sonra 3'üncü farklı takım ve ülkede şampiyonluk yaşayacak.
    -Maicon (Porto ile 3), Latovlevici (Steaua 3) şampiyonluklara alışık isimler. Linnes (Molde 2) dışında, Denayer (Celtic), Eren (Basel), Mariano'nun (Fluminense) da şampiyonlukları var.
    -Muslera (3), Selçuk İnan (3) Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş ise Galatasaray'da şampiyonluk görmüş isimler.
    1. 10.5.2018
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