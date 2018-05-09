Sofiane Feghouli'nin yerine Yasin Öztekin
Akhisar’da sarı kart görüp cezalı duruma düşen Feghouli’nin yerine Yasin Öztekin oynayacak. Sinan Gümüş, hamle oyuncusu olarak kalacak. Mariano da düzeliyor.
SELÇUK KULÜBEYE GEÇİYOR
Sarı-kırmızılıların 10 numarası Younes Belhanda, Akhisar karşısında sarı kart cezalısı olduğu için yoktu. Terim, Faslı yıldız yerine Selçuk İnan'ı görevlendirmişti. İmparator, Yeni Malatya müsabakasında Selçuk'un formasını yeniden Belhanda'ya verecek. Öte yandan sakat olan Mariano'nun da iyileşmeye başladığı ve Y. Malatya karşısında kadroda yer alabileceği ifade edildi.
YASİN'İN SON ŞANSI OLABİLİR
30 Haziran'da kontratı sona erecek olan Yasin Öztekin, bu sezon 27 maça çıkıp, 5 gol attı ve 3 de asist yaptı. Sözleşme yenilemek için artık son şanslarını kullanan 31 yaşındaki futbolcu için Yeni Malatya karşılaşması çok kritik olacak.
SİLİNENLER YILDIZLAŞTI
G.Saray'da Tudor döneminde şans bulamayan Ryan Donk, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Selçuk İnan gibi isimler Fatih Terim ile yeniden doğdu. Özellikle Donk'tan adeta Patrick Vieira çıkaran İmparator, Rodrigues'in katkısıyla hücumda sıkıntı yaşamıyor. Sinan'ın kritik golleri ve Selçuk'un verilen her görevi yerine getirmesi 'Terim etkisi' olarak yorumlanıyor.
- 9.5.2018
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 5
Yorum
FENASİ SÖĞÜT FUTBOLCU İKEN EFSANE İDİ,HATIRLAMIYORUM AMA ,ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM DAN RESMEN KOVULDU,TRABZON SPOR HAYATININ HATASINI YAPAR,GÖREVİNE SON VERİLD
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Trabzonspor'lu futbolcular imza gününe katıldı
Toplam 1
Yorum
ne gerek vardı? kasımpaşa maçı hazırlıklarına da başlamışlardı ya, bu defa hazırlanmasalar da olur.
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Belhanda'yı geride bıraktı
Toplam 2
Yorum
gsli kumasi saglam, sezon basi dedim en iyi oyuncumuz feghouli
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