Sofiane Feghouli'nin yerine Yasin Öztekin – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Sofiane Feghouli'nin yerine

    Sofiane Feghouli'nin yerine <a href="/index/yasin-oztekin?id=ee6f0b2a-5199-4a2d-9a35-a90025d5c4f0" class="" rel="tag">Yasin Öztekin</a>

    Akhisar’da görüp cezalı duruma düşen Feghouli’nin yerine oynayacak. , hamle oyuncusu olarak kalacak. Mariano da düzeliyor.

    Ligde şampiyonluğa koşan Galatasaray'da, cumartesi günü oynanacak Yeni Malatya maçının hazırlıkları hızlı şekilde başladı. Teknik direktör Fatih Terim, Akhisar'da gören Feghouli'nin cezalı duruma düşmesi nedeniyle formayı Yasin Öztekin'e verecek. İmparator, sonradan oyuna soktuğu ve kritik gollere imza atan Sinan Gümüş'ü ise hamle oyuncusu olarak tutacak.

    SELÇUK KULÜBEYE GEÇİYOR
    Sarı-kırmızılıların 10 numarası Younes Belhanda, Akhisar karşısında cezalısı olduğu için yoktu. Terim, Faslı yıldız yerine Selçuk İnan'ı görevlendirmişti. İmparator, Yeni müsabakasında Selçuk'un formasını yeniden 'ya verecek. Öte yandan sakat olan Mariano'nun da iyileşmeye başladığı ve Y. karşısında kadroda yer alabileceği ifade edildi.

    YASİN'İN SON ŞANSI OLABİLİR
    30 Haziran'da kontratı sona erecek olan , bu sezon 27 maça çıkıp, 5 gol attı ve 3 de asist yaptı. Sözleşme yenilemek için artık son şanslarını kullanan 31 yaşındaki futbolcu için karşılaşması çok kritik olacak.

    SİLİNENLER YILDIZLAŞTI
    G.Saray'da döneminde şans bulamayan , Garry Rodrigues, , gibi isimler ile yeniden doğdu. Özellikle Donk'tan adeta Patrick Vieira çıkaran İmparator, Rodrigues'in katkısıyla hücumda sıkıntı yaşamıyor. Sinan'ın kritik golleri ve Selçuk'un verilen her görevi yerine getirmesi 'Terim etkisi' olarak yorumlanıyor.
    1. 9.5.2018
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