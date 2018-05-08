Galatasaray'a Nagatomo müjdesi – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    'a Nagatomo müjdesi

    Galatasaray'a Nagatomo müjdesi

    Sol bek için Asamoah'ı kadrosuna katan Inter, gelecek sezon planından Nagatomo'yu çıkardı.

    İtalya'nın önde gelen gazetelerinde La Gazzetta dello Sport, ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Asamoah'ın İnter'le 3 yıllık anlaşmaya vardığını yazdı.

    Transferde 'ın ilk hedefi Nagatomo. Asamoah ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştı ancak Gana'lı yıldız anlaşmaya uymadı ve Inter ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Sol bek için Asamoah'ı kadrosuna katan Inter, gelecek sezon planından Nagatomo'yu çıkardı.

    Haberde, Asamoah'ın senelik 3.5 milyon Euro kazanacağı yer alırken, bu gelişmeyle birlikte Nagatomo yolu da Aslan için açıldı.

    Galatasaray, başlamadan 31 yaşındaki Japon futbolcunun bonservisini almayı planlıyor.

    1. 8.5.2018 21:16
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