Garry Rodrigues'i Bursaspor istememiş – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'i istememiş

    Garry Rodrigues'i Bursaspor istememiş
    'da kariyerinin zirvesine çıkan Garry Rodrigues'in 2013-14 sezonunda Bursaspor'un kapısından döndüğü ortaya çıktı. Rodrigues'in Levski'de oynadığı dönemde hocası Ilian Iliev tarafından Bursa'ya önerildiği ancak yeşil-beyazlıların istemediği bildirildi.
    1. 9.5.2018
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