Hıncal Uluç: Bu Gomis'ten penaltıcı olmaz

​Gomis'in geceleri nerelerde olduğunu en iyi magazin muhabirleri biliyor. İşte bugünkü Gomis'in hali. Sevgili Kemal kardeşim aylar evvel TV'de söylemiştir bu durumu.

Penaltı kaçırması konusunda kusur yüzde yüz ama yüzde yüz Fatih hocada. Bir takımın bir tane penaltıcısı olur. Bir de onun yedeği olur. Eğer Fatih diyorsa ki, "Gomis benim penaltıcımdır" diye ben Fatih hocanın benimle alay ettiğini düşünürüm. Böyle bir şey olamaz. Gomis penaltıcı değil ama Galatasaray'ın penaltıcısı da belli değil.



