Galatasaray taraftarı harekete geçti! Bafetimbi Gomis...
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Akhisar maçında kaçırdığı penaltı sonrası gözyaşlarını tutamayan golcülerine Malatya sınavında moral verecek. Yazılı ve resimli pankartlar hazırlayan Galatasaraylılar, oyuncu ısınmak için sahaya çıkar çıkmaz desteğe başlayacak.
TRİBÜNLERE ÇAĞIRILACAK
Gomis ısınmak için sahaya çıkar çıkmaz tezahüratlara başlayacak olan Galatasaraylılar, yıldız oyuncuyu tribünlere çağırıp alkışlayacak; bu sırada resim ve pankartlar çıkarılacak. Ligde attığı 27 golle 'kral' durumunda bulunan ancak son iki haftayı boş geçen sarı-kırmızılı forvete böylece maç öncesinde özel bir motivasyon sağlanacak.
GEÇMİŞ OLSUN FERGUSON
Gomis, beyin kanaması geçiren efsane teknik adam Alex Ferguson için geçmiş olsun mesajı attı. Twitter'dan paylaşım yapan yıldız, "Dualarım seninle" diye yazdı.
YA SELÇUK YA FERNANDO
Gomis'in penaltılardaki şanssızlığı nedeniyle kalan 2 maçta penaltı kararı verilmesi halinde artık atışları başka bir isim kullanacak. Buna göre teknik direktör Fatih Terim'in, Selçuk İnan oyundaysa bu görevi ilk olarak kaptana verdiği, oynamaması halinde ise Fernando'ya beyaz noktaya gitmesini söylediği gelen haberler arasında.
Savaş ÇORLU
- 9.5.2018
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 5
Yorum
FENASİ SÖĞÜT FUTBOLCU İKEN EFSANE İDİ,HATIRLAMIYORUM AMA ,ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM DAN RESMEN KOVULDU,TRABZON SPOR HAYATININ HATASINI YAPAR,GÖREVİNE SON VERİLD
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Trabzonspor'lu futbolcular imza gününe katıldı
Toplam 1
Yorum
ne gerek vardı? kasımpaşa maçı hazırlıklarına da başlamışlardı ya, bu defa hazırlanmasalar da olur.
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Belhanda'yı geride bıraktı
Toplam 2
Yorum
gsli kumasi saglam, sezon basi dedim en iyi oyuncumuz feghouli
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