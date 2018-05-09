Galatasaray taraftarı harekete geçti! Bafetimbi Gomis... – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    taraftarı harekete geçti! Bafetimbi ...

    Galatasaray taraftarı harekete geçti! Bafetimbi Gomis...

    Sarı-kırmızılı taraftarlar, Akhisar maçında kaçırdığı penaltı sonrası gözyaşlarını tutamayan golcülerine sınavında moral verecek. Yazılı ve resimli pankartlar hazırlayan Galatasaraylılar, oyuncu ısınmak için sahaya çıkar çıkmaz desteğe başlayacak.

    , Akhisar maçında kaçırdığı penaltı sonrası gözyaşlarına hakim olamamış ve takım arkadaşları kendisini teselli etmişti. 32 yaşındaki golcüye bir destek de taraftarından gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ikisi üst üste olmak üzere toplam 3 kez penaltıdan yararlanamayan Fransız yıldıza cumartesi günkü Malatya sınavında 'üzülme yanındayız' mesajı verecek. Bu konuda çalışmalara başlayan taraftarların, Gomis için özel yazı ve pankartlar hazırladığı ve görülmemiş bir destek verecekleri bildirildi.

    TRİBÜNLERE ÇAĞIRILACAK
    Gomis ısınmak için sahaya çıkar çıkmaz tezahüratlara başlayacak olan Galatasaraylılar, yıldız oyuncuyu tribünlere çağırıp alkışlayacak; bu sırada resim ve pankartlar çıkarılacak. Ligde attığı 27 golle 'kral' durumunda bulunan ancak son iki haftayı boş geçen sarı-kırmızılı forvete böylece maç öncesinde özel bir motivasyon sağlanacak.

    GEÇMİŞ OLSUN FERGUSON
    Gomis, beyin kanaması geçiren efsane teknik adam için olsun mesajı attı. Twitter'dan paylaşım yapan yıldız, "Dualarım seninle" diye yazdı.

    YA SELÇUK YA FERNANDO
    Gomis'in penaltılardaki şanssızlığı nedeniyle kalan 2 maçta penaltı kararı verilmesi halinde artık atışları başka bir isim kullanacak. Buna göre teknik direktör Fatih Terim'in, Selçuk İnan oyundaysa bu görevi ilk olarak kaptana verdiği, oynamaması halinde ise Fernando'ya beyaz noktaya gitmesini söylediği gelen haberler arasında.

    Savaş ÇORLU
    1. 9.5.2018
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