Galatasaray hedefe kilitlendi!

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 yenerek 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve son 2 haftaya lider giren Galatasaray'da yüzler gülüyor.



İkinci Fenerbahçe ve üçüncü Medipol Başakşehir'in 3, dördüncü Beşiktaş'ın ise 4 puan önünde olan sarı kırmızılı ekip şampiyonluğa kilitlendi. Teknik direktör Fatih Terim, takımını saha içine motive etmeye odaklanırken, futbolcuların sezon sonunda gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurul'dan etkilenmemelerini sağlamaya çalışıyor.



"KİMSE BAŞKA BİR TAKIMLA VE SEÇİMLE İLGİLENMESİN"

Deneyimli teknik adam oyuncularıyla yaptığı konuşmalarda "Rakiplerimizin maçlarıyla ve sezon sonunda yapılacak seçimle ilgilenmeyin, saha içine ve şampiyonluğa odaklanın" dediği öğrenildi. Terim ayrıca, sadece oyuncularını değil, taraftarları da motive etmek amacıyla geçtiğimiz günlerde kişisel sosyal medya hesabı üzerinden "Konsantrasyon" notunu düştüğü bir paylaşımda bulundu ve taraftarları da sadece takımla ilgilenmeye davet etti.



RODRIGUES TAKIMI SIRTLADI, DONK ORTA SAHAYI TOPARLADI, MUSLERA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Galatasaray son 4 maçında galip gelmeyi başarırken, bazı oyuncular gösterdikleri performansla teknik heyetin yüzünü güldürdü. Uzun süredir eleştiri yağmuruna tutulan ve Igor Tudor dönemindeki performansı eleştirilen Fernando Muslera, son haftalarda gösterdiği performansla eski günlerinden esintiler sergiledi. Uruguaylı file bekçisi, Igor Tudor döneminde çıktığı 16 maçta kalesinde 21 gol görürken, bu haftanın ardından cezası dolayısıyla kaçırdığı Antalyaspor maçı haricinde Terim yönetiminde çıktığı 15 maçta ise yalnızca 12 gol yedi.



Garry Rodrigues takımının son 2 maçı olan Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakalarında sarı kırmızılı takımın attığı 4 golün 3'ünü kaydetti, diğerinde ise asistin pasını verdi. Geçen sezonun devre arasında transfer edilen ve bu sezon özellikle Fatih Terim ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan yıldız oyuncu, çıktığı 31 lig maçında attığı 9 gol ve yaptığı 9 asistle Galatasaray'ın en önemli isimlerinden biri konumuna geldi ve Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı.



Fatih Terim öncesi kadroya dahi giremeyen Ryan Donk ise futbolseverleri şaşırtmaya devam ediyor. Çıktığı her maçta üzerine koyan Donk, Medipol Başakşehir mücadelesiyle başlayan 4 maçlık galibiyet serisinde Fernando ile orta ikilide yer aldı ve gösterdiği performansla teknik heyet ve taraftarı etkilemeyi başardı.



BAŞKAN ADAYLARI, SEZON SONUNU BEKLİYOR

Öte yandan 26 Mayıs'ta yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa aday olduğunu açıklayan Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu, sezon bitene kadar konuşmama kararı aldı. Adaylar, sarı kırmızılı takımı şampiyonluk yolundaki kritik mücadelelerde etkilemek istemiyor.