Galatasaray hedefe kilitlendi! – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    hedefe kilitlendi!

    Galatasaray hedefe kilitlendi!

    'de son 2 haftaya lider giren , şampiyonluğa odaklandı

    'in 32'nci haftasında deplasmanda 'u 2-1 yenerek 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve son 2 haftaya lider giren 'da yüzler gülüyor.

    İkinci Fenerbahçe ve üçüncü 'in 3, dördüncü 'ın ise 4 puan önünde olan sarı kırmızılı ekip şampiyonluğa kilitlendi. Teknik direktör , takımını saha içine motive etmeye odaklanırken, futbolcuların sezon sonunda gerçekleştirilecek 'dan etkilenmemelerini sağlamaya çalışıyor.

    "KİMSE BAŞKA BİR TAKIMLA VE SEÇİMLE İLGİLENMESİN"
    Deneyimli teknik adam oyuncularıyla yaptığı konuşmalarda "Rakiplerimizin maçlarıyla ve sezon sonunda yapılacak seçimle ilgilenmeyin, saha içine ve şampiyonluğa odaklanın" dediği öğrenildi. Terim ayrıca, sadece oyuncularını değil, taraftarları da motive etmek amacıyla geçtiğimiz günlerde kişisel sosyal medya hesabı üzerinden "Konsantrasyon" notunu düştüğü bir paylaşımda bulundu ve taraftarları da sadece takımla ilgilenmeye davet etti.

    RODRIGUES TAKIMI SIRTLADI, DONK ORTA SAHAYI TOPARLADI, MUSLERA KALESİNİ GOLE KAPATTI
    Galatasaray son 4 maçında galip gelmeyi başarırken, bazı oyuncular gösterdikleri performansla teknik heyetin yüzünü güldürdü. Uzun süredir eleştiri yağmuruna tutulan ve Igor dönemindeki performansı eleştirilen , son haftalarda gösterdiği performansla eski günlerinden esintiler sergiledi. Uruguaylı file bekçisi, Igor Tudor döneminde çıktığı 16 maçta kalesinde 21 gol görürken, bu haftanın ardından cezası dolayısıyla kaçırdığı maçı haricinde Terim yönetiminde çıktığı 15 maçta ise yalnızca 12 gol yedi.

    Garry Rodrigues takımının son 2 maçı olan Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakalarında sarı kırmızılı takımın attığı 4 golün 3'ünü kaydetti, diğerinde ise asistin pasını verdi. Geçen sezonun devre arasında transfer edilen ve bu sezon özellikle Fatih Terim ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan yıldız oyuncu, çıktığı 31 lig maçında attığı 9 gol ve yaptığı 9 asistle Galatasaray'ın en önemli isimlerinden biri konumuna geldi ve Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı.

    Fatih Terim öncesi kadroya dahi giremeyen ise futbolseverleri şaşırtmaya devam ediyor. Çıktığı her maçta üzerine koyan Donk, Medipol Başakşehir mücadelesiyle başlayan 4 maçlık galibiyet serisinde Fernando ile orta ikilide yer aldı ve gösterdiği performansla teknik heyet ve taraftarı etkilemeyi başardı.

    BAŞKAN ADAYLARI, SEZON SONUNU BEKLİYOR
    Öte yandan 26 Mayıs'ta yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa aday olduğunu açıklayan , , Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu, sezon bitene kadar konuşmama kararı aldı. Adaylar, sarı kırmızılı takımı şampiyonluk yolundaki kritik mücadelelerde etkilemek istemiyor.

    1. 9.5.2018 10:21
    2. Güncelleme: 9.5.2018 10:21
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