Fatih Terim onu istiyor! Yerli Atiba, Atakan Rıdvan Çankaya Galatasaray’a... – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    onu istiyor! , Atakan Rıdvan Çankaya ’a...

    Fatih Terim onu istiyor! Yerli Atiba, Atakan Rıdvan Çankaya Galatasaray’a...
    'in, Altay'da forma giyen Atakan Rıdvan Çankaya'yı istediği ortaya atıldı. 19 yaşındaki ön liberonun stiliyle Beşiktaşlı 'a benzetiliyor ve '' lakabını taşıyor. Çankaya bu sezon 26 maça çıkıp 1 gol attı, 1 asist yaptı.

    1. 9.5.2018
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