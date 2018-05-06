Galatasaray'da Feghouli’ye özgürlük – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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HEPSİ
    06 Mayıs 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'da Feghouli’ye özgürlük

    Galatasaray'da Feghouli’ye özgürlük

    'nın yokluğunda pozisyonunda bu akşam görev yapacak.

    'nın yokluğunda pozisyonunda bu akşam görev yapacak. Normalde sağ kanatta forma giyen Cezayirli yıldız, forvet arkasında konumlanıp, serbest adam olarak hem gol arayacak hem de 'e pozisyon hazırlamaya çalışacak.
    1. 6.5.2018
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