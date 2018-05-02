Muslera'nın başarısının sırrı! – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Muslera'nın başarısının sırrı!

    Muslera'nın başarısının sırrı!

    Herkes ‘Taffarel’i işaret etti ama kaleci Muslera’nın çıkışının arkasındaki gerçek isim . Ligin ikinci yarısında , , ve 'la oynanan 4 karşılaşmada sadece 1 gol yiyen Uruguaylı kaleci, 'Babam' dediği hocasıyla coştu. İdmanların dışında sadece oğlu Kailash ile ilgilenen Muslera, Terim ile adeta yeniden doğdu.

    Stadı'ndaki derbisinde yaptığı kurtarışlarla takımını oyunda tutan G.Saray'ın başarılı kalecisi , alınan galibiyette başrol oyuncularından biri oldu. Bitime 3 hafta kala takımının liderliği korumasında büyük etkisi olan Uruguaylı eldiven, bir dönem yaşadığı form düşüklüğünü de atlattı. Ligin ikinci yarısında F.Bahçe, , ve Beşiktaş'la oynanan 4 maçta sadece 1 gol yiyen Muslera, kalesine gelen 17 isabetli şutun 16'sını kurtardı. Teknik direktör son basın toplantısında tecrübeli kalecinin başarılı performansını, kaleci antrenörü Taffarel'e bağladı. Ancak Muslera'daki yeniden doğuşun sebebi Fatih Terim.

    ARALARINDAKİ ÖZEL BAĞ HİÇ KOPMADI
    Terim'in 2011 yazında 'a getirdiği Nando, sarı-kırmızılı takımdaki en mutlu günlerini 2011-2013 arasında İmparator'la yaşadı. 'ı çalıştırdığı dönemde de Fatih Terim'le iletişimini koparmayan Muslera, eski hocasını sık sık ziyaret etti. Uruguaylı kaleci 'İkinci babam' dediği Fatih Terim'in dönüşüne en çok sevinen isimdi. Terim'in tekrar teknik direktörlüğe getirilmesini "Kesin şampiyonuz" diye yorumlayan Muslera performansıyla ligin ikinci yarısına damga vurdu.

    FLORYA TESİSLERİ İLE EVİ ARASINDA MEKİK DOKUYOR
    Sadece şampiyonluğa konsantre olan Fernando Muslera, bu periyotta eviyle arasında mekik dokudu. Antrenmanlar dışında sadece oğlu Kailash ile ilgilenen Muslera hem iyi bir profesyonel hem de iyi bir baba. (Sabah)

    1. 2.5.2018 07:02
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