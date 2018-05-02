Muslera'nın başarısının sırrı!
Herkes ‘Taffarel’i işaret etti ama kaleci Muslera’nın çıkışının arkasındaki gerçek isim Fatih Terim. Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş'la oynanan 4 karşılaşmada sadece 1 gol yiyen Uruguaylı kaleci, 'Babam' dediği hocasıyla coştu. İdmanların dışında sadece oğlu Kailash ile ilgilenen Muslera, Terim ile adeta yeniden doğdu.
Türk Telekom Stadı'ndaki Beşiktaş derbisinde yaptığı kurtarışlarla takımını oyunda tutan G.Saray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, alınan galibiyette başrol oyuncularından biri oldu. Bitime 3 hafta kala takımının liderliği korumasında büyük etkisi olan Uruguaylı eldiven, bir dönem yaşadığı form düşüklüğünü de atlattı. Ligin ikinci yarısında F.Bahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş'la oynanan 4 maçta sadece 1 gol yiyen Muslera, kalesine gelen 17 isabetli şutun 16'sını kurtardı. Teknik direktör Fatih Terim son basın toplantısında tecrübeli kalecinin başarılı performansını, kaleci antrenörü Taffarel'e bağladı. Ancak Muslera'daki yeniden doğuşun sebebi Fatih Terim.
ARALARINDAKİ ÖZEL BAĞ HİÇ KOPMADI
Terim'in 2011 yazında Galatasaray'a getirdiği Nando, sarı-kırmızılı takımdaki en mutlu günlerini 2011-2013 arasında İmparator'la yaşadı. Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde de Fatih Terim'le iletişimini koparmayan Muslera, eski hocasını sık sık ziyaret etti. Uruguaylı kaleci 'İkinci babam' dediği Fatih Terim'in dönüşüne en çok sevinen isimdi. Terim'in tekrar teknik direktörlüğe getirilmesini "Kesin şampiyonuz" diye yorumlayan Muslera performansıyla ligin ikinci yarısına damga vurdu.
FLORYA TESİSLERİ İLE EVİ ARASINDA MEKİK DOKUYOR
Sadece şampiyonluğa konsantre olan Fernando Muslera, bu periyotta eviyle Florya Metin Oktay Tesisleri arasında mekik dokudu. Antrenmanlar dışında sadece oğlu Kailash ile ilgilenen Muslera hem iyi bir profesyonel hem de iyi bir baba. (Sabah)
- 2.5.2018 07:02
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Toplam 2
Yorum
aytac film cektiniz olmadi simdi de masa basi islerine kalkisiyorsunuz...ormanda yangin cikti gunes gorunmuyor.her yer kapkaranlik......
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Real Madrid-Bayern Münih maçı öncesi Jupp Heynckes'ten, Cüneyt Çakır yorumu
Toplam 2
Yorum
İzleyici Kim Cüneyit çakırmı adeletli tarafsız olacak Kimse kusura bakmasın; Ama Cakır Yancı genellikle bu sebebden Final'e atanmıyor anca yarı final
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Bayern Münih'i eleyen Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi
Toplam 4
Yorum
İzleyici Liverpool severim ama önceliğim Roma ''nın Final'da olup kazanmasını istiyorum bu kupayı Acıkcası!
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