Galatasaray'ın eski hocası Roberto Mancini İtalya Teknik Direktörü oldu
Galatasaray'ın eski hocası Roberto Mancini İtalya Teknik Direktörü oldu
Sky Sports'ta çıkan habere göre bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini, yıllık 4 milyon Euro'luk maaşla İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.
- 1.5.2018 11:18
- Güncelleme: 1.5.2018 11:24
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Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Toplam 2
Yorum
erol hoca doğru trabzona yakısır.tolga da trabzona yakısır.bir bjk taraftarı olarak samimi görüsüm.
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Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Toplam 2
Yorum
hagi10 satın bunu yerine umut bozoku alın
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Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Böyle korkak ve beceriksiz bir düzenle oynatan herhalde Şenol hocaydı. Yenilginin baş sorumlusu kendisidir. Ben değilim
Galatasaray'ın eski hocası Roberto Mancini İtalya Teknik Direktörü oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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