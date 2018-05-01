Galatasaray'ın eski hocası Roberto Mancini İtalya Teknik Direktörü oldu – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    'ın eski hocası İtalya oldu

    Galatasaray'ın eski hocası Roberto Mancini İtalya Teknik Direktörü oldu

    'ın eski hocası İtalya oldu

    Sky Sports'ta çıkan habere göre bir dönem 'ı da çalıştıran , yıllık 4 milyon Euro'luk maaşla İtalya Milli Takımı'nın yeni oldu.

    1. 1.5.2018 11:18
    2. Güncelleme: 1.5.2018 11:24
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