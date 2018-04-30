Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı
Evinde yalnızca Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, bu performansıyla Avrupa'da ikinci sırada yer aldı. Galatasaray bu sezon evinde oynadığı 16 maçta, 15 galibiyet 1 beraberlik aldı.
- 30.4.2018 16:45
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Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı
Toplam 1
Yorum
mnk Galatasaray !!!
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Galatasaray Beşiktaş maçının istatistikleri
Toplam 9
Yorum
GÖZ GÖZ 35 DAHA GÖZTEPE SON SÖZÜNÜ SÖYLEMEDİ..ACELE ETMEYİN..
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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının öne çıkan istatistikleri
Toplam 2
Yorum
ALOOO ŞAMPİYON BELLİ OLDU..LİG BİTTİ..
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