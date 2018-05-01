Basel’den Eren Derdiyok’a kanca – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    Basel’den ’a kanca

    Basel’den <a href="/index/eren-derdiyok?id=62399730-e2aa-4f8e-98b4-24ecc2e9e4d8" class="" rel="tag">Eren Derdiyok</a>’a kanca

    Ligde 8 yıl sonra şampiyon olamayan Basel’in ’da ’in arkasında kalan Eren’i istediği belirtiliyor

    Adım adım gol krallığına koşan Bafetimbi Gomis'in arkasında kulübeye mahkum kalan Eren Derdiyok'a transfer teklifi var... İsviçre basını, ligde 8 sezon sonra şampiyon olamayan Basel'in yıldız futbolcuyu transfer etmek istediğini yazdı.

    Geçtiğimiz sezon başında 4 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa'dan alınan 29 yaşındaki Eren, Galatasaray formasıyla 66 maçta 16 gol bulabildi. (TAKVİM)
    1. 1.5.2018
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