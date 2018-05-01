Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Ligde 8 yıl sonra şampiyon olamayan Basel’in Galatasaray’da Gomis’in arkasında kalan Eren’i istediği belirtiliyor
Geçtiğimiz sezon başında 4 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa'dan alınan 29 yaşındaki Eren, Galatasaray formasıyla 66 maçta 16 gol bulabildi. (TAKVİM)
- 1.5.2018
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Şenol Güneş'e flaş teklif! Tam 7 milyon euro
Toplam 5
Yorum
kemal eski trabzon baskanlarindan sener soyle demisti, S.Gunes paragoz adamdir, para icin her seyi yapar demisti, amaci maasini yukseltmektir
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 14
Yorum
gs lan bu adam olmasa siz şimdi küme düşmeye oynardınız. heşey futbolcu il olmuyor al manu yu gör
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Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonları yorumladı. Kırmızı kart mı değil mi?
Toplam 3
Yorum
Haydar Bu zavallı hala kendini kaale alınıyor zannediyor. Dua etsinde 3 Temmuz davası bitmesin yoksa bütün taklalar boşa gidecek. Paraları ise FB y
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