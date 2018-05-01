Sakatların son durumu – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    Sakatların son durumu

    Sakatların son durumu
    Derbide sakatlanan Mariano ve Linnes'in tedavilerine başlandı. yapılan açıklamada, Mariano ile ilgili "'nun yapılan tetkikleri sonrasında sağ uyluk kasık bölgesinde ikinci derece zorlanma, kas içi ödem ve kanama tespit edilmiştir. nedeniyle ayağında yara oluşan 'e dikiş atılmıştır"denildi.
    1. 1.5.2018
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