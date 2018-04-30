Galatasaray'da Mariano ve Linnes'in sağlık durumu
Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile yaptığı derbide sakatlanan futbolcuları Mariano Ferreira Filho ve Martin Linnes'in tedavilerine başlandı.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, derbide sakatlığı sebebiyle oyundan çıkan Mariano ile ilgili "Mariano Ferreira Filho'nun bugün yapılan tetkikleri sonrasında sağ uyluk kasık bölgesinde ikinci derece zorlanma, kas içi ödem ve kanama tespit edilmiştir." denildi.
Açıklamada, aynı maçta aldığı darbe sebebiyle ayağında yara oluşan Martin Linnes'e dikiş atıldığı belirtilerek, iki oyuncunun da tedavisine başlandığı aktarıldı.
- 30.4.2018 20:05
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Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı
Toplam 1
Yorum
mnk Galatasaray !!!
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Galatasaray Beşiktaş maçının istatistikleri
Toplam 9
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GÖZ GÖZ 35 DAHA GÖZTEPE SON SÖZÜNÜ SÖYLEMEDİ..ACELE ETMEYİN..
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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının öne çıkan istatistikleri
Toplam 2
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ALOOO ŞAMPİYON BELLİ OLDU..LİG BİTTİ..
Galatasaray'da Mariano ve Linnes'in sağlık durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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