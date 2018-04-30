Galatasaray'da Mariano ve Linnes'in sağlık durumu – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    'da Mariano ve Linnes'in sağlık durumu

    Galatasaray'da Mariano ve Linnes'in sağlık durumu

    'ın, 'in 31. haftasında Beşiktaş ile yaptığı derbide sakatlanan futbolcuları ve 'in tedavilerine başlandı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, derbide sakatlığı sebebiyle oyundan çıkan Mariano ile ilgili "'nun bugün yapılan tetkikleri sonrasında sağ uyluk kasık bölgesinde ikinci derece zorlanma, kas içi ödem ve kanama tespit edilmiştir." denildi.

    Açıklamada, aynı maçta aldığı darbe sebebiyle ayağında yara oluşan 'e dikiş atıldığı belirtilerek, iki oyuncunun da tedavisine başlandığı aktarıldı.

    1. 30.4.2018 20:05
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