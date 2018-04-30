Galatasaray'da Mariano ve Linnes'in sağlık durumu

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, derbide sakatlığı sebebiyle oyundan çıkan Mariano ile ilgili "Mariano Ferreira Filho'nun bugün yapılan tetkikleri sonrasında sağ uyluk kasık bölgesinde ikinci derece zorlanma, kas içi ödem ve kanama tespit edilmiştir." denildi.

Açıklamada, aynı maçta aldığı darbe sebebiyle ayağında yara oluşan Martin Linnes'e dikiş atıldığı belirtilerek, iki oyuncunun da tedavisine başlandığı aktarıldı.