Elmander'in unutamadığı Fatih Terim anısı – Fotomaç – 30 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Elmander'in unutamadığı anısı

    Elmander'in unutamadığı Fatih Terim anısı

    'ın çok sevilen eski oyuncularından  derbisi nedeniyle geldiği 'da beIN Sports Haber'e özel bir röportaj verdi

    'in etkisinden bahseden Elmander, "Gomis fantastik bir oyuncu ve çok iyi karaktere sahip. Bu sezon yaptıkları inanılmaz. Ona karşı ve 'de oynadım ve seviyesini biliyorum. Yaptıkları beni şaşırtmadı. Hem kendisi, hem için önemli işler yapıyor." dedi.

    "TERİM'İN KONUŞMALARI İNANILMAZDI"
    etkisine değinen İsveçli eski oyuncu, "Sayın Terim ile sayısız anım var. Bir kere her şeyden önce birlikte çalıştığım en iyi teknik adam. Gerçekten çok güzel günler geçirdim onunla. Takım konuşmaları inanılmazdı. Aynı zamanda çok dost canlısı bir teknik adamdı. Terim benim için çok anlam ifade eden biridir. Özellikle şu konuşmasını unutamam. ile oynadığımız maçta sakatlanıp kenara geldiğimde, bana, "Hadi oynayabilirsin, bunu başarabilirsin" demişti. Bu motivasyonla devam etmeyi denedim ancak ne yazık ki karşılaşmayı tamamlayamadım." ifadelerini kullandı.



    "FUTBOL OYNARKEN SAVAŞA GİRERİM"
    Kafası yarılmış ve kanlar içindeki fotoğrafı sorulan Elmander, "Olanları çok iyi hatırlıyorum. Maça kendimi o kadar vermiştim ki, kafamın yarılmasının farkında bile değilim." diye konuştu.

    Ayrılmasının nedeni sorulan eski yıldız, "Yabancı kuralı önemli bir etkendi. Çok yabancı oyuncu vardı ve birilerinin gitmesi gerekiyordu. Drogba ve gibi oyuncular vardı ve ben de ayrılmak zorunda kaldım." cevabını verdi.

    Kendisini yüzde yüzünü veren bir oyuncu olarak anlatan Elmander, "Ben yüzde yüzünü vermeye çalışan bir futbolcuyum. Sahada savaşırım, koşarım, mücadele ederim. taraftarların yüzümde kanla beni hatırladığı fotoğraf var ya, ben tam olarak bunum. Futbol oynarken savaşa girerim." yorumunu yaptı.



    "TÜRKİYE'DE OYNAMAK HİÇ KOLAY DEĞİLDİ"
    'de sadece Galatasaray'ın maçlarını izleyebildiğini belirten , "Bu sıralar Türk çok yakından takip edemiyorum. Galatasaray'ı izlesem de, diğer maçları izleyemiyorum. Oynadığım dönemi konuşursam, Türkiye Ligi çok iyiydi ve burada oynamak kolay değildi." dedi.

    Elmander son olarak Ibrahimovic'in milli takımda oynayamayacak olmasına değinerek, "Ibrahimovic'in oynamayacak olması üzücü. futbolunun yetiştirdiği en büyük oyunculardan biri Zlatan ama sahaya çıkması için zorlamanın da anlamı yok. Onun gibi bir yetenek için uzun yıllar beklememiz gerekecek."

    1. 30.4.2018 23:40
    2. Güncelleme: 30.4.2018 23:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Elmander'in unutamadığı Fatih Terim anısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN