Sir Fatih Terim – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    Sir

    Sir <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>

    Cimbom’a Terim’le birlikte bahar geldi. 2. devre F.Bahçe, Trabzon, ve ’tan tam 10 puan kaptı

    Sarı-kırmızılılar sezonun ilk yarısında İgor Tudor yönetiminde Anadolu ekiplerini devirirken maçına ezeli rakiplerinden 8 puan önde girmişti. Kanarya ile 0-0 berabere kalan Cimbom büyük maçlarda adeta yok oldu. Hırvat hocanın defansif taktiğine rağmen , 'a 2-1, 'e 5-1 ve 'a 3-0 yenildi. Camia bu performanstan hiç mutlu değildi ve Yeni yenilgisi sonrası bir grup taraftar Terim'in evine gitti, "Evine dön İmparator" tezahüratları yaptı. Terim, Cimbom'a eski kimliğini kazandırdı.

    TEK GOL 51 METREDEN
    , İgor Tudor'un 1 puan alabildiği derbi serisine 'le girdiğinde her şey çok farklı gelişti. F.Bahçe ile yine 0-0 berabere kalan Aslan, 'u 2-1 yendi. ve 'ı çok üstün oyunlarla devirerek 10 puan topladı. Galatasaray, İgor Tudor'un 10 gol yiyip, 1 gol atabildiği büyük maçlarda, Terim yönetimindeyken kalesinde sadece 1 gol gördü. Onu da 51 metreden 90+2'de Juraj Kucka attı. Aynı maçlarda rakip kaleyi 6 kez sarstı.
    1. 1.5.2018
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