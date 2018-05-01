Sir Fatih Terim
Cimbom’a Terim’le birlikte bahar geldi. 2. devre F.Bahçe, Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş’tan tam 10 puan kaptı
TEK GOL 51 METREDEN
Galatasaray, İgor Tudor'un 1 puan alabildiği derbi serisine Fatih Terim'le girdiğinde her şey çok farklı gelişti. F.Bahçe ile yine 0-0 berabere kalan Aslan, Trabzonspor'u 2-1 yendi. Başakşehir ve Beşiktaş'ı çok üstün oyunlarla devirerek 10 puan topladı. Galatasaray, İgor Tudor'un 10 gol yiyip, 1 gol atabildiği büyük maçlarda, Terim yönetimindeyken kalesinde sadece 1 gol gördü. Onu da 51 metreden 90+2'de Juraj Kucka attı. Aynı maçlarda rakip kaleyi 6 kez sarstı.
- 1.5.2018
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Şenol Güneş'e flaş teklif! Tam 7 milyon euro
Toplam 5
Yorum
kemal eski trabzon baskanlarindan sener soyle demisti, S.Gunes paragoz adamdir, para icin her seyi yapar demisti, amaci maasini yukseltmektir
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 14
Yorum
gs lan bu adam olmasa siz şimdi küme düşmeye oynardınız. heşey futbolcu il olmuyor al manu yu gör
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Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonları yorumladı. Kırmızı kart mı değil mi?
Toplam 3
Yorum
Haydar Bu zavallı hala kendini kaale alınıyor zannediyor. Dua etsinde 3 Temmuz davası bitmesin yoksa bütün taklalar boşa gidecek. Paraları ise FB y
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