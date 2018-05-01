Sevinci yarım kaldı – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    Sevinci yarım kaldı

    Sevinci yarım kaldı
    Başkanı , trafik kazası geçirdi. ile oynanan derbi maçın ardından kulüpten evine giden Cengiz'in şoförünün kullandığı araç, yolda bir minibüs ile çarpıştı. Araçların hasar aldığı kazada ciddi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi.
    1. 1.5.2018
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