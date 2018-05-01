Listesini sunacak – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mayıs 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    sunacak

    <a href="/index/listesini?id=b4cdfbd9-b7de-4865-9823-481b6ef3d1ac" class="" rel="tag">Listesini</a> sunacak
    26 'ta yapılacak seçimde başkan adayı olacağını ilan eden Ali , 4 Cuma günü divan kuruluna sunacağını bildirdi. Hazırlıkları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten , "'ı layık olduğu şekilde yöneteceğimize inanıyorum. Listemizi cuma günü vereceğiz" diye konuştu.
    1. 1.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    sunacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN