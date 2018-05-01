Donk’a sözleşme – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    ’a sözleşme

    <a href="/index/donk?id=0f8de774-02af-43a9-bcdc-64f0f2d3165a" class="" rel="tag">Donk</a>’a sözleşme
    ve konusunda henüz net bir karar vermeyen 'da sözleşmesi biten oyunculardan sadece yeni anlaşmayı garantiledi. Terim'in, "Takımda görmek istiyorum. Sahada bir kaç görevi yapacak oyuncu" dediği Hollandalı yıldız ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanması gündemde...
    1. 1.5.2018
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