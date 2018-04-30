Gomis rekoru ıskaladı! – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    rekoru ıskaladı!

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a> rekoru ıskaladı!

    65’te , Fransız yıldızı indirdi, penaltı yaptı ve atıldı. Beyaz noktanın başına gelen , topu üst direğe vurunca 28 gollü ’i yakalayamadı

    , 'ı devirerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atmayı başardı fakat gecenin şanssız ismi Bafetimbi oldu. Attığı 27 golle krallık yarışında zirvede olan Fransız santrfor, dün gece maçın 65. dakikasında bir penaltı atışından faydalanamadı. ceza sahasında topla buluşan , sırtı kaleye dönükken tarafından çekip yere düşürüldü. Sırp stoper bu pozisyonun ardından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Beyaz noktanın başına geçen Bafetimbi Gomis, topu üst direğe nişanladı ve 28. golünü kaydetme fırsatını tepti. Gomis, 'de 28 gol atarak en yabancı golcü oyuncu konumunda olan de Souza'yı yakalamayamadı. Gomis, penaltının dışında da hem ilk yarıda hem de ikinci devrede birçok pozisyondan yararlanamadı. Gomis'in bu rekoru kırmak için önünde 3 maçı kaldı. İlk olarak Akhisar deplasmanına gidecek olan Aslan, ardından Yeni 'yı ağırlayacak. Son maç ise 'de olacak.

    1. 30.4.2018
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