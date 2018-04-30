Gomis rekoru ıskaladı!
65’te Tosic, Fransız yıldızı indirdi, penaltı yaptı ve atıldı. Beyaz noktanın başına gelen Gomis, topu üst direğe vurunca 28 gollü Alex’i yakalayamadı
Galatasaray, Beşiktaş'ı devirerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atmayı başardı fakat gecenin şanssız ismi Bafetimbi Gomis oldu. Attığı 27 golle krallık yarışında zirvede olan Fransız santrfor, dün gece maçın 65. dakikasında bir penaltı atışından faydalanamadı. Beşiktaş ceza sahasında topla buluşan Gomis, sırtı kaleye dönükken Tosic tarafından çekip yere düşürüldü. Sırp stoper bu pozisyonun ardından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Beyaz noktanın başına geçen Bafetimbi Gomis, topu üst direğe nişanladı ve 28. golünü kaydetme fırsatını tepti. Gomis, Süper Lig'de 28 gol atarak en yabancı golcü oyuncu konumunda olan Alex de Souza'yı yakalamayamadı. Gomis, penaltının dışında da hem ilk yarıda hem de ikinci devrede birçok pozisyondan yararlanamadı. Gomis'in bu rekoru kırmak için önünde 3 maçı kaldı. İlk olarak Akhisar deplasmanına gidecek olan Aslan, ardından Yeni Malatya'yı ağırlayacak. Son maç ise Göztepe'de olacak.
- 30.4.2018
-
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
-
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
-
Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Gomis rekoru ıskaladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.