Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş karşısında galibiyet istiyor!
Oyuncularından puan kaybını akıllarından bile geçirmemelerini talep eden tecrübeli çalıştırıcı, “Şampiyon olmak istiyorsak Beşiktaş’ı mutlaka yenmeliyiz” diye konuştu
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Oyuncularıyla toplantı yapan Fatih Terim, Belhanda ve Feghouli ile ise özel olarak görüştü. İki oyuncusuna da beklentisinin yüksek olduğunu belirterek "Sorumluluk ve risk almaktan korkmayın" dedi. Terim, Belhanda'ya, "10 numaranın hakkını vermelisin. Sahada özgürsün, hırsını sahaya yansıt. Kaliteni göster hata yapsan da hemen unut" derken Feghouli'ye ise şunları söyledi: "Liderlik özelliğini bu maçta göstermeni bekliyorum. Sert oyna, hırslı ol ama kendini kaybetme... Bafetimbi Gomis'i sık sık topla buluştur."
Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'nda bugüne kadar 7 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 4 kez sahadan galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar ise 2 kez kazanırken, bu 2 galibiyeti son iki sezonda oynanan maçlarda elde etti.
- 29.4.2018
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Fenerbahçeli Valbuena'nın golünde top çizgiyi geçti mi?
Toplam 2
Yorum
sportmen Şimdi daha net anladınız mı.Federasyon akladığı takımı himayesine almış.Üç takım intihar ederse FB yi şampiyon yapacaklar.Demirören istekli.
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Rıdvan Dilmen'den flaş iddia: "Aykut Kocaman istifa edecek"
Toplam 2
Yorum
sportmen Bundan sonra hiçbir yerde sahaya çıkamaz.Futbol camiası yıllardan beri adam sandı.Çok çirkin birisiymiş.FB,BJK gerginliğinin birinci sorumlu
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Fenerbahçeli Valbuena'nın golünde top çizgiyi geçti mi?
Toplam 2
Yorum
FB GECMIS; AMA OLSUN DIGER ATTIGIMIZ GOLLERE SAYIN YINE GALIP GELCEKTIK 3:1 OLSUN OZAMAN
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş karşısında galibiyet istiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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