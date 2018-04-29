Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş karşısında galibiyet istiyor! – Fotomaç – 29 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Teknik Direktörü , karşısında galibiyet istiyor!

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş karşısında galibiyet istiyor!

    Oyuncularından puan kaybını akıllarından bile geçirmemelerini talep eden tecrübeli çalıştırıcı, “Şampiyon olmak istiyorsak ’ı mutlaka yenmeliyiz” diye konuştu

    Teknik Direktörü , derbisinde beraberliği aklının ucundan bile geçirmiyor. Artık kritik haftalara girildiğini ve şampiyonluk için mutlaka kazanmaları gerektiğini anlatan başarılı çalıştırıcı, "Kimse aklından yenilgiyi veya beraberliği geçirmesin. Eğer şampiyon olmak istiyorsanız Beşiktaş'ı mutlaka yenmeliyiz. Herkesten performansının zirvesine çıkmasını bekliyorum" dedi. Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğunu belirten Terim, "Ancak biz de Galatasarayız" diye konuştu.

    SORUMLULUK ALIN
    Oyuncularıyla toplantı yapan Fatih Terim, ve Feghouli ile ise özel olarak görüştü. İki oyuncusuna da beklentisinin yüksek olduğunu belirterek "Sorumluluk ve risk almaktan korkmayın" dedi. Terim, Belhanda'ya, "10 numaranın hakkını vermelisin. Sahada özgürsün, hırsını sahaya yansıt. Kaliteni göster hata yapsan da hemen unut" derken Feghouli'ye ise şunları söyledi: "Liderlik özelliğini bu maçta göstermeni bekliyorum. Sert oyna, hırslı ol ama kendini kaybetme... Bafetimbi Gomis'i sık sık topla buluştur."

    Galatasaray ile Beşiktaş, Stadyumu'nda bugüne kadar 7 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 4 kez sahadan galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar ise 2 kez kazanırken, bu 2 galibiyeti son iki sezonda oynanan maçlarda elde etti.

    1. 29.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş karşısında galibiyet istiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN