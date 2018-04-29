Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak! – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    - derbisinde kaybeden büyük yara alacak!

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a> - <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> derbisinde kaybeden büyük yara alacak!

    Büyük gün geldi çattı. Lider bugün yakın takipçisi ’ı ağırlayacak. İki takım da galibiyeti hedeflerken kaybeden büyük darbe yiyecek

    'de son 4 haftaya girilirken sıra günlerdir merakla beklenen derbiye geldi. , bugün 'ı ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak kritik maçı yönetecek. Aralarında sadece 1 puan fark bulunan ve şampiyonluğu hedefleyen iki takıma galibiyet dışında bir sonuç pek de yaramıyor.

    KAPALI GİŞE
    Bu nedenle Aslantepe'de iki takım da kazanmak için mücadele edecek. Zorlu karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tükenirken 50 bin sarıkırmızılı taraftar maça birebir şahitlik yapacak ve takımlarını tribünden destekleyecek.

    EVİNDE ASLAN
    Lider 'ın en büyük kozu Stadı... Sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı son 17 lig maçında 16 galibiyet, 1 beraberlik alarak hiç yenilmedi. Bugün 'ı da mağlup ederek yoluna devam etmek istiyor.

    262 GAZETECİ İZLEYECEK
    Dev maça gazeteciler de büyük ilgi gösterdi. Mücadele için yurt içinden 195 basın mensubu akreditasyon yaptırdı. Ayrıca Japonya, Hollanda, Çin, İtalya, Fransa ve Ukrayna'dan da 9 gazetecinin derbiyi izleyecek.

    ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA
    Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve bugün kart görmeleri durumunda, ligin 32. haftasındaki Akhisar maçında görev alamayacak
    1. 29.4.2018
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