Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Büyük gün geldi çattı. Lider Galatasaray bugün yakın takipçisi Beşiktaş’ı ağırlayacak. İki takım da galibiyeti hedeflerken kaybeden büyük darbe yiyecek
KAPALI GİŞE
Bu nedenle Aslantepe'de iki takım da kazanmak için mücadele edecek. Zorlu karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tükenirken 50 bin sarıkırmızılı taraftar maça birebir şahitlik yapacak ve takımlarını tribünden destekleyecek.
EVİNDE ASLAN
Lider Galatasaray'ın en büyük kozu Türk Telekom Stadı... Sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı son 17 lig maçında 16 galibiyet, 1 beraberlik alarak hiç yenilmedi. Bugün Beşiktaş'ı da mağlup ederek yoluna devam etmek istiyor.
262 GAZETECİ İZLEYECEK
Dev maça gazeteciler de büyük ilgi gösterdi. Mücadele için yurt içinden 195 basın mensubu akreditasyon yaptırdı. Ayrıca Japonya, Hollanda, Çin, İtalya, Fransa ve Ukrayna'dan da 9 gazetecinin derbiyi izleyecek.
ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Sinan Gümüş bugün kart görmeleri durumunda, ligin 32. haftasındaki Akhisar maçında görev alamayacak
- 29.4.2018
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Provokasyona dikkat!
Toplam 1
Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
Toplam 1
Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
Toplam 1
Yorum
trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
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