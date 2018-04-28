Galatasaray'da Beşiktaş maçı öncesi son durum – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    'da maçı öncesi son durum

    Galatasaray'da Beşiktaş maçı öncesi son durum

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın derbide Beşiktaş ile karşılaşacak.

    1. 28.4.2018 10:13
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