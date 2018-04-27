Terim'den Gary Rodrigues'e uyarı! – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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HEPSİ
    27 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'den 'e uyarı!

    Terim'den Gary Rodrigues'e uyarı!

    'in gelişiyle ilk 11'e yerleşen, yaptığı asistlerle ve attığı gollerle coşan Rodrigues durdu.

    'in gelişiyle ilk 11'e yerleşen, yaptığı asistlerle ve attığı gollerle coşan Rodrigues durdu. Ligde son 6 maçta skora etki edemeyen yıldızın performansını tekrar yükseltmek için teknik heyetin yakından ilgilendiği ortaya çıktı. Özellikle 'ın 27 yaşındaki oyuncuyla bire bir görüştüğü bildirildi.
    1. 27.4.2018
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