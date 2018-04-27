Galatasaray idmanında sürpriz isim: Fatih Terim'in isteğiyle Aysel Uçkan da idmanda!
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
- 27.4.2018 16:06
-
Trabzonspor'a müjde: FIFA transfer yasağını kaldırdı!
Toplam 4
Yorum
Samet Miss gibi haber
-
Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacağına açıkladı!
Toplam 21
Yorum
karado çaresiz akrep kendini sokar misali .hırsla kalkan zararla oturur.delikanlı beşiktaş çıkar oynar kaybederse sahada kaybeder.
-
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe maçına çıkmayacağını KAP'a bildirdi
Toplam 22
Yorum
USTA YORUMCU BAŞ PROVAKATÖR TOLGANIN YEDİĞİ HALTLARIDA KAP A BİLDİRİN GÜVENLİK NASIL DÖVÜLÜRMÜŞ SEYİRCİYLE NASIL MUHATAP OLUNURMUŞ.
Galatasaray idmanında sürpriz isim: Fatih Terim'in isteğiyle Aysel Uçkan da idmanda! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.