Galatasaray idmanında sürpriz isim: Fatih Terim'in isteğiyle Aysel Uçkan da idmanda! – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    idmanında sürpriz isim: 'in isteğiyle da idmanda!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> idmanında sürpriz isim: <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'in isteğiyle <a href="/index/aysel-uckan?id=2412b15c-e673-4781-a1ff-703f7c1d7d13" class="" rel="tag">Aysel Uçkan</a> da idmanda!

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    1. 27.4.2018 16:06
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