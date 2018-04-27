Aküzüm: UEFA’dan ceza gelmez – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    Aküzüm: ’dan ceza gelmez

    Aküzüm: UEFA’dan ceza gelmez

    Eski Başkan döneminde yöneticilik yapan , taraftarları rahatlatacak açıklamalar yaptı.

    Eski Başkan döneminde yöneticilik yapan , taraftarları rahatlatacak açıklamalar yaptı. Aküzüm, ile yapılan görüşmelerden herhangi bir ceza gelmeyeceğini söyledi. Aküzüm, "G.Saray geçmiş dönemde şartlara uymadığı için ceza aldı. Yeni bir süreçteyiz. Men cezası geleceğini düşünmüyorum. Mali yapıda denetleme olacaktır. UEFA'nın kurallarında önce uyarı, sonra uygulama var. Men cezası çıkmaz" dedi.
    1. 27.4.2018
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