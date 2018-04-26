Galatasaray'da seçim piyasası! Dursun Özbek, Faruk Süren, Ali Dürüst, Adnan Öztürk... – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    'da piyasası! , Faruk Süren, , ...

    Galatasaray'da seçim piyasası! Dursun Özbek, Faruk Süren, Ali Dürüst, Adnan Öztürk...

    'da yaklaşan öncesi adayların durumları da netlik kazanmaya başlıyor.

    ÖZBEK AÇIKLIYOR
    G.Saray'da 'in adaylığını açıklaması bekleniyor. Uzun süredir Işın Çelebi ile yönetim kurulu oluşturma çabası içinde olduğu belirtilen Özbek son olarak 'le görüştü. Ancak olumsuz yanıt aldı. Son turları yapan Dursun Özbek'in maçından sonra başkan adaylığını duyurması bekleniyor.

    SÜREN ÇEKİLDİ
    Kongreyle ilgili bir başka gelişme ise aday bulmak için kolları sıvayan liselilerin, Faruk Süren, ve 'dan olumlu cevap alamaması oldu. Süren'i aday olmaması konusunda ikna eden ise Paper Moon Grubu'ndan dostları ve başkanlığı döneminde çok sıkıntı yaşayan ailesi...

    DÜRÜST KÜSTÜ
    Liselilerin teklif götürdüğü diğer bir isim ise 'tü. Daha 'in kazandığı birinci gün adı gündeme gelen Asbaşkanı kendisine Kıraç, Yalman ve Süren'den sonra teklif götürüldüğü için sahneden çekildi. Dürüst ilk etapta adaylığa sıcak baktığının mesajlarını vermişti.

    ÖZTÜRK SÜRPRİZ YAPABİLİR
    Her döneminde adı sık sık gündeme gelen ise bu kez sessiz. Camiada konuşulan ise liselilerin bu kez Öztürk'ün kapısını çalarak başkan adaylığı teklifi yapacakları iddiası... Öztürk'ün etrafında bir birleşmeye olumlu cevap verebileceği konuşuluyor.
    1. 26.4.2018
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