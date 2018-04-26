Galatasaray'da seçim piyasası! Dursun Özbek, Faruk Süren, Ali Dürüst, Adnan Öztürk...
Galatasaray'da yaklaşan seçim öncesi adayların durumları da netlik kazanmaya başlıyor.
ÖZBEK AÇIKLIYOR
G.Saray'da Dursun Özbek'in adaylığını açıklaması bekleniyor. Uzun süredir Işın Çelebi ile yönetim kurulu oluşturma çabası içinde olduğu belirtilen Özbek son olarak Cemal Özgörkey'le görüştü. Ancak olumsuz yanıt aldı. Son turları yapan Dursun Özbek'in Beşiktaş maçından sonra başkan adaylığını duyurması bekleniyor.
SÜREN ÇEKİLDİ
Kongreyle ilgili bir başka gelişme ise aday bulmak için kolları sıvayan liselilerin, Faruk Süren, İnan Kıraç ve Alp Yalman'dan olumlu cevap alamaması oldu. Süren'i aday olmaması konusunda ikna eden ise Paper Moon Grubu'ndan dostları ve başkanlığı döneminde çok sıkıntı yaşayan ailesi...
DÜRÜST KÜSTÜ
Liselilerin teklif götürdüğü diğer bir isim ise Ali Dürüst'tü. Daha Mustafa Cengiz'in kazandığı birinci gün adı gündeme gelen TFF Asbaşkanı kendisine Kıraç, Yalman ve Süren'den sonra teklif götürüldüğü için sahneden çekildi. Dürüst ilk etapta adaylığa sıcak baktığının mesajlarını vermişti.
ÖZTÜRK SÜRPRİZ YAPABİLİR
Her seçim döneminde adı sık sık gündeme gelen Adnan Öztürk ise bu kez sessiz. Camiada konuşulan ise liselilerin bu kez Öztürk'ün kapısını çalarak başkan adaylığı teklifi yapacakları iddiası... Öztürk'ün etrafında bir birleşmeye olumlu cevap verebileceği konuşuluyor.
G.Saray'da Dursun Özbek'in adaylığını açıklaması bekleniyor. Uzun süredir Işın Çelebi ile yönetim kurulu oluşturma çabası içinde olduğu belirtilen Özbek son olarak Cemal Özgörkey'le görüştü. Ancak olumsuz yanıt aldı. Son turları yapan Dursun Özbek'in Beşiktaş maçından sonra başkan adaylığını duyurması bekleniyor.
SÜREN ÇEKİLDİ
Kongreyle ilgili bir başka gelişme ise aday bulmak için kolları sıvayan liselilerin, Faruk Süren, İnan Kıraç ve Alp Yalman'dan olumlu cevap alamaması oldu. Süren'i aday olmaması konusunda ikna eden ise Paper Moon Grubu'ndan dostları ve başkanlığı döneminde çok sıkıntı yaşayan ailesi...
DÜRÜST KÜSTÜ
Liselilerin teklif götürdüğü diğer bir isim ise Ali Dürüst'tü. Daha Mustafa Cengiz'in kazandığı birinci gün adı gündeme gelen TFF Asbaşkanı kendisine Kıraç, Yalman ve Süren'den sonra teklif götürüldüğü için sahneden çekildi. Dürüst ilk etapta adaylığa sıcak baktığının mesajlarını vermişti.
ÖZTÜRK SÜRPRİZ YAPABİLİR
Her seçim döneminde adı sık sık gündeme gelen Adnan Öztürk ise bu kez sessiz. Camiada konuşulan ise liselilerin bu kez Öztürk'ün kapısını çalarak başkan adaylığı teklifi yapacakları iddiası... Öztürk'ün etrafında bir birleşmeye olumlu cevap verebileceği konuşuluyor.
- 26.4.2018
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TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
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