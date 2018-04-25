Mustafa Cengiz’den ilginç şampiyonluk açıklaması: "Şişman kadın çıkmadan opera bitmez!" – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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HEPSİ
    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    ’den ilginç şampiyonluk açıklaması: "Şişman kadın çıkmadan opera bitmez!"

    <a href="/index/mustafa-cengiz?id=e560cd18-ff59-41b3-ad13-eccb2a1ff325" class="" rel="tag">Mustafa Cengiz</a>’den ilginç şampiyonluk açıklaması: "Şişman kadın çıkmadan opera bitmez!"
    Başkanı , sahada dürüst, mert ve adil oyundan yana olduklarını söyledi. GSYİAD'ın mazbata törenine katılan Cengiz, sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini anlatarak derbi için "Bu yarışta camiamız ve taraftarımızın desteğiyle yine ipi en önde göğüslemek için mücadele edeceğiz" dedi.

    RAKİPLERE SAYGI DUYUYORUZ
    Başkan , şampiyonlukla ilgili konuşmanın erken olduğunu da belirterek, "Hem rakibe saygı hem de bizim ve rakiplerimizin verdiği düzgün mücadeleler bağlamında şimdiden şampiyonluk hakkında bir şey diyemem. Şişman kız sahneye çıkmadan opera bitmez. Son düdüğün çalınması gerekiyor. O zaman inşallah haklı olarak biz şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.
    1. 25.4.2018
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