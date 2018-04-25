Derbi öncesi Galatasaray'da şok istatistik!

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sonu evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak, Galatasaray'da şok istatistik ortaya çıktı. Bu sezon özellikle evinde mağlubiyet almayan ve puanlarının çoğunu TT Stadyumu'nda toplayan Sarı-kırmızılılar, bu performansını derbilere yansıtmakta güçlük çekiyor.