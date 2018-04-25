Derbi öncesi Galatasaray'da şok istatistik! – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Derbi öncesi 'da şok istatistik!

    Derbi öncesi Galatasaray'da şok istatistik!

    Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sonu evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak, Galatasaray'da şok istatistik ortaya çıktı. Bu sezon özellikle evinde mağlubiyet almayan ve puanlarının çoğunu TT Stadyumu'nda toplayan Sarı-kırmızılılar, bu performansını derbilere yansıtmakta güçlük çekiyor.

    1. 25.4.2018 08:58
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