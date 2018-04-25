Derbi öncesi Galatasaray'da şok istatistik!
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sonu evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak, Galatasaray'da şok istatistik ortaya çıktı. Bu sezon özellikle evinde mağlubiyet almayan ve puanlarının çoğunu TT Stadyumu'nda toplayan Sarı-kırmızılılar, bu performansını derbilere yansıtmakta güçlük çekiyor.
- 25.4.2018 08:58
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Rıdvan Dilmen: Gazeteciliği bırak Fatih Altaylı
Toplam 7
Yorum
Warior Lion Galatasaraylı olarak Rıdvan hocaya katılıyorum ! cok dogru sozler etmıs kin ve nefret tohumları eken bırı Altaylı ! artık bıraksın YETER!
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"Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 57. dakikadan devam edecek"
Toplam 1
Yorum
TUGAY HÜKMEN FENERBAHÇE GALİB SAYILMALI
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 11
Yorum
bjk Sana verelim.Şu adamlara verdiğiniz paraya yazık .Sokaktaki adam bundan daha iyi yorum yapar.Akhisar Avrupa'ya gitse ne yapacak?
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