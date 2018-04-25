Badou Ndiaye Galatasaray'a dönecek mi? – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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HEPSİ
    25 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Badou Ndiaye 'a dönecek mi?

    Badou Ndiaye <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a dönecek mi?

    Sezona Galatasaray'da başlayan ve devre arasında İngiltere Premier Lig takımlarından Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye için West Ham United ve Newcastle United devreye girdi.

    1. 25.4.2018 04:04
    2. Güncelleme: 25.4.2018 04:16
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