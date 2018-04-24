30.Haftaya lider giren şampiyon
Alanya'yı zor da olsa mağlup ederek liderlik koltuğunu koruyan Galatasaray, 30. Haftayı lider geçmeyi başardı. Süper Lig'de geride kalan 8 sezonda 30. haftaya lider giren takımlar mutlu sona ulaşmayı başardı. Bu durum son olarak 2008-2009 sezonunda değişti. O sezon 30. haftayı Sivasspor lider tamamlamış ancak sezon sonu Beşiktaş zafere ulaşmıştı. Bu şampiyonluk serisine göre ipler Galatasaray'ın elinde ama sonucu tabii ki sahadaki sonuçlar belirleyecek.
Son 9 sezonda 30. haftaya lider giren ve sezon sonunda şampiyon olan takımlar:
- 24.4.2018
-
Liverpool'un Beşiktaş galibiyeti tişört oldu
Toplam 1
Yorum
Liverpoolfan İnternetten hemen sipariş ediyorum çok beğendim :)
-
Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e 4 yıllık imza teklifi
Toplam 2
Yorum
öğretici ligin sonuna kadar gollerine devam ederse şampiyonluğu getirirse imzalayın, şimdi değil ! zammı alan yataşspora geçiyor !
-
Trabzonspor'da Uğur Demirok şoku
Toplam 1
Yorum
Sabo Bana göre oynamasa daha iyi hiçbir faydası yok zarardan başka seneye yollanmalı
30.Haftaya lider giren şampiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.