30.Haftaya lider giren şampiyon – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    30. lider giren şampiyon

    30.Haftaya lider giren şampiyon

    Alanya'yı zor da olsa mağlup ederek liderlik koltuğunu koruyan , 30. Haftayı lider geçmeyi başardı. 'de geride kalan 8 sezonda 30. lider giren takımlar mutlu sona ulaşmayı başardı. Bu durum son olarak 2008-2009 sezonunda değişti. O sezon 30. haftayı lider tamamlamış ancak sezon sonu zafere ulaşmıştı. Bu şampiyonluk serisine göre ipler Galatasaray'ın elinde ama sonucu tabii ki sahadaki sonuçlar belirleyecek.

    Son 9 sezonda 30. haftaya lider giren ve sezon sonunda şampiyon olan takımlar:

    1. 24.4.2018
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