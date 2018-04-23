Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e 4 yıllık imza teklifi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in isteğini yönetim gerçekleştiriyor...
Atiker Konyaspor maçından sonra, Aytemiz Alanya karşısında da oyuna sonradan girip attığı golle Galatasaray'a şampiyonluk yolunu açan Sinan Gümüş, hem Cim-Bom'un hem de kendi geleceğini kurtardı.
Sarı-kırmızılılar, bir sene daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcuyla, yeni mukavele yapacak, yıllık ücreti de artırılacak. Galatasaray'daki seçimlerden bağımsız olarak, transfer için kolları sıvayan teknik direktör Fatih Terim'in, performansından memnun kaldığı Sinan'ın mukavelesinin 4 seneliğine uzatılıp, ücretine de yüzde 100 zam yapılmasını isteyeceği belirtildi.
Geçen sezon bazı sorunlar yaşayan ve hatta tribünle de arası açılan Sinan Gümüş, Terim'in teknik direktörlük koltuğuna oturması sonrasında kendine gelmişti. Kupada 6 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen Sinan Gümüş, ligde ise oyuna sonradan girip çok önemli işler başardı.
Karabük maçında sonradan oyuna giren Sinan Gümüş, Atiker Konyaspor ile Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçta, asist ve gole imza atarak 3 puanı getirmişti. Sinan Gümüş son olarak Alanya'da yine oyuna sonradan girip şampiyonluk yolunda çok kritik bir gole imza attı. (Milliyet)
- 23.4.2018 10:06
- Güncelleme: 23.4.2018 10:13
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Goller hep yabancılardan
Toplam 2
Yorum
SUAT KARAKAYA Efendiymiş....Sizin Fenerle karakteriniz belli, düne kadar koğuş arkadaşıydınız unutmayın bunu.
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‘40 bin’ beklentisi
Toplam 1
Yorum
Kontra Bir kere olsun delikanlı olun da hatanızı kabul edin. Zeytinyağı fener...
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Son dört maçın 3’ü Antalya’nın
Toplam 1
Yorum
Kontra Hadi Antalya, Hak etmeyenleri uzaklaştır şampiyonluk yarışından...
Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e 4 yıllık imza teklifi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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