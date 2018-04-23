Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e 4 yıllık imza teklifi – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    'dan 'e 4 yıllık imza teklifi

    Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e 4 yıllık imza teklifi

    'in isteğini yönetim gerçekleştiriyor...

    maçından sonra, Aytemiz Alanya karşısında da oyuna sonradan girip attığı golle 'a şampiyonluk yolunu açan , hem Cim-Bom'un hem de kendi geleceğini kurtardı.

    Sarı-kırmızılılar, bir sene daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcuyla, yeni mukavele yapacak, yıllık ücreti de artırılacak. Galatasaray'daki seçimlerden bağımsız olarak, transfer için kolları sıvayan teknik direktör 'in, performansından memnun kaldığı Sinan'ın mukavelesinin 4 seneliğine uzatılıp, ücretine de yüzde 100 zam yapılmasını isteyeceği belirtildi.

    Geçen sezon bazı sorunlar yaşayan ve hatta tribünle de arası açılan Sinan Gümüş, Terim'in teknik direktörlük koltuğuna oturması sonrasında kendine gelmişti. Kupada 6 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen Sinan Gümüş, ligde ise oyuna sonradan girip çok önemli işler başardı.

    maçında sonradan oyuna giren Sinan Gümüş, Atiker Konyaspor ile Stadı'nda yapılan maçta, asist ve gole imza atarak 3 puanı getirmişti. Sinan Gümüş son olarak Alanya'da yine oyuna sonradan girip şampiyonluk yolunda çok kritik bir gole imza attı. (Milliyet)

    1. 23.4.2018 10:06
    2. Güncelleme: 23.4.2018 10:13
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